Queesch uechter Europa schéngen sech d'Leit schwéier ze doen, fir mat Mask a Sécherheetsofstand ze feieren.

Zu Köln haten e Samschdeg sëllege Caféë méi laang op, wéi eigentlech erlaabt, a bannenan waren och vill ze vill Gäscht. Déi zoustänneg Autoritéiten hu missen agräifen.

Zu Nice waren e Samschdeg den Owend eng 5.000 Leit op der Promenade des Anglais zesummekomm, fir e Concert ze lauschteren. Dobäi hat kaum een eng Mask un an d'Leit stoungen enk beieneen. De Buergermeeschter vun Nice huet annoncéiert, eng Maskeflicht fir gréisser Manifestatiounen anzeféieren an huet d'Regierung zu Paräis dozou opgeruff, dat selwecht ze maachen.

Och zu Mallorca ass e Samschdeg an der Nuecht ouni Ofstand a Mondschutz gefeiert ginn. D'Proprietäre vun de Clubben a Baren zu Palma hunn dowéinst elo Gitter tëscht hir Terrassen an d'Stroossen installéiert, a setzen deels och méi Sécherheetspersonal bei der Entrée an. Vun e Méindeg un, kéint dann och op de Baleare méi eng streng Maskeflicht dobausse gëllen. Ausname géifen et da just nach fir Plagen a Piscinnen. De spuenesche Gesondheetsministère huet déi nei Reegele bis ewell awer nach net publizéiert.