E Méindeg gesi sech d'EU-Ausseminister zu Bréissel, e Meeting, op deem d'Ministere sech och physesch gesinn.

D'Relatiounen mat der Tierkei stinn ënnert kengem gudde Stär, dat nodeems d'Hagia Sophia vun engem Musée zu enger Moschee ëmgewandelt gouf, domat huet den Erdogan-Regime dem Land en aussepolitesche Changement opgezwongen, deen zu Irritatioune féiert, ënner anerem och bei der EU. Dat sot och den Ausseminister Jean Asselborn e Méindeg de Moien, wéi hien zu Bréissel am Conseilsgebai ukoum. Et wier e Coup géint d'Zivilisatioun.

Jean Asselborn, Extrait1

Net nëmmen, datt d'Hagia Sophia kee Musée méi ass, mä eng Moschee, dat suergt fir Tensiounen tëscht Ankara an der EU. Och d'tierkesch Militärpresenz am Mëttelmier ass an der Debatt.

Paräis freet souguer Sanktioune géint d'Tierkei, nodeems anscheinend en tierkescht Militärschëff eng franséisch Fregatt an d'Viséier geholl hat. Doropshin huet sech Frankräich aus der Nato-Missioun zeréckgezunn, déi de libesche Waffen-Embargo iwwerwaacht.

De Jean Asselborn weist sech besuergt, d'Mëttelmier wier keng Buedbidden. Do hätten der vill Rechter a kéinten hir eege Rechter ausüben, ma et muss ee sech un d'internationaalt Recht an un d'internationaalt Mier-Recht halen.

Jean Asselborn, Extrait2

D'Relatioune mat der Tierkei dominéiert e Méindeg wéi gesot de Conseil vun den EU-Ausseministeren, do wou natierlech och iwwert d'Repercussioune vun der Covid-Pandemie Rieds geet, notamment a Länner a Latäinamerika.