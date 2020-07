Déi aktuell sanitär Kris stoung um Ordre du jour a virun allem och de Budget an de Brexit sinn en groussen Defi.

De Christophe Hansen vun der CSV geet op déi rezent Problemer vun der Pandemie an: "Mir hunn natierlech och grouss Problemer souwäit d'Grenzen, déi zougemaach gi sinn am Lockdown vu verschidde Memberstaaten. Ech wëll domat betounen, dat ass net ee Problem vun der Europäescher Unioun, mee e Feeler vu verschiddene Memberstaaten. D'ailleurs hunn och verschidde Memberstaate blockéiert, wéi d'EU-Kommissioun am Februar proposéiert huet, fir gruppéiert Beootmungsgeräter a Masken ze kafen. Et gëtt ëmmer op Bréissel geklappt, et sinn awer dacks d'Memberstaaten, déi Schold sinn, dat wëll ech awer lo wierklech just hei eng Kéier betounen."

Extrait Christophe Hansen

Säin groussen Dossier ass ënner anerem och nach de Brexit, wou nach vill Problemer bestoe bleiwen, well sech d'Britten deelweis net un den Accord halen, deen ofgemaach war.

Och de Charles Goerens vun der DP äussert sech zu de leschten 12 Méint: "Déi lescht 12 Méint hunn eis am Fong veranschaulecht, wéi verletzbar mer sinn, mer sinn verletzbar, dat hu mer bei de Mënsche gesinn, dat gesi mer an der Ekonomie, dat gesi mer an de Finanzen an déi Konsequenzen do wäerten eis nach eng ganz Generatioun laang beschäftegen. Mir sinn awer och verletzbar, well eng Partie Länner hir eege Weeër ginn an der europäescher Politik".

Extrait Charles Goerens

Si sinn och nach ëmmer amgaangen, de Budget ze verhandelen, dee jo gekierzt sollt ginn, bei deem déi 6 Europadeputéiert awer net mat d'accord sinn. Et wier wichteg, e staarken Budget ze hunn, fir Europa virun ze bréngen a fir aus der aktueller Kris erauszekommen.

Si sinn och op déi aktuell Kris agaangen an hunn och betount, datt Europa am Ufank Problemer hat, d'Kris richteg unzegoen, well keen op esou eppes preparéiert war. No gudden dräi Wochen ass dat dunn awer alles gelaf. De Charel Goerens betount awer och, datt d'Kris selwer nach net iwwerstane wier an datt déi richteg Prouf géint de Covid-19 eréischt bevirsteet.