Um Eu-Geriicht um Kierchbierg gouf e Mëttwoch e wichtegt Urteel a puncto Steieren an der EU gesprach.

D'EU-Kommissioun huet zu Onrecht verlaangt, datt Apple 13 Milliarden Euro Steieren an Irland nobezilt. Zu där Conclusioun kënnt e Mëttwoch de Moien d'EU-Geriicht hei um Kierchbierg. D'Fuerderung vun der Kommissioun aus dem Joer 2016 ass domat annuléiert, de Sträit awer héchstwarscheinlech nach net eriwwer.

EU-Geriicht / Reportage Fanny Kinsch

D'Kommissioun hätt net beweise kënnen, datt d'Steieraccorden, déi Apple 1991 an 2007 an Irland kruten, eng onberechtegt staatlech Aide duergestallt hunn, esou d'Riichter.

2016 hat d'EU-Kommissioun decidéiert, datt Apple 13 Milliarden Euro Steiere misst un Irland nobezuelen, well de multinationale Konzern vun enger onfairer Extra-Behandlung profitéiert hätt, déi aner Betriber net hätte kënne kréien.

Esouwuel Apple, wéi och Irland, haten dat awer anescht gesinn a Kloe géint d'Decisioun agereecht.

Apple huet ganz vill Suen an Irland, gëtt awer nëmmen op deen Deel besteiert, deen och an Irland entstanen ass. D’EU-Kommissioun war engersäits der Meenung, datt d’Aktivitéite vun Apple an Irland méi wäit géinge goen, wéi de Konzern uginn huet. Anerersäits hätten déi iresch Autoritéiten net déi néideg Analyse gemaach, fir decidéieren ze kënnen, wat am Land misst besteiert ginn, ma hätte sech eenzeg op dat verlooss, dat se vun Apple gezielt kruten.

Den US-Konzern Apple huet argumentéiert, déi iresch Duechtergesellschaft "Apple Sales International" (ASI) wier nëmme fir d'Verdreiwe vun de Produite baussent Nord- a Südamerika zoustänneg, de Wäert dovunner awer wier an den USA geschaf ginn well d'Produiten do entwéckelt goufen. Dowéinst dierften d'Beneficer aus dem Verkaf vun de Produiten am Ausland, déi an Irland gesammelt goufen, net an Irland besteiert ginn.

Virun der Steierreform an den USA 2018 hunn amerikanesch Entreprisen, déi Gewënner am Ausland gemaach hunn, dës och baussent den USA stockéieren. Wa si se dann iwwert d'Grenz bruecht hunn, hu se misse 35 Prozent Steiere bezuelen. Dofir hu vill Betriber dat net gemaach. Mëttlerweil ginn och Gewënner, déi am Ausland bleiwen, besteiert, allerdéngs zu engem méi gënschtegen Taux. Apple bezilt an den USA bal 38 Milliarden Dollar Steieren op 252 Milliarden Dollar, déi op Konten am Ausland leien. Dem Betrib no wieren dovunner 21 Milliarden Dollar Steieren op de Beneficer, ëm déi et der EU-Kommissioun geet.

D'Kommissioun stellt net a Fro, datt de Gros vum intellektuellen Eegentum vun Apple an den USA entsteet. Déi iresch Steierverwaltung hätt allerdéngs net déi néideg Analyse gemaach, fir decidéieren ze kennen, wat am Land misst besteiert ginn, ma hätt sech eenzeg op dat verlooss, dat se vum Konzern gezielt krut. Irland ass allerdéngs der Meenung, datt et duergaange wier, just d'Aktivitéiten am eegene Land ze kucken.

D'Kommissioun ass iwwerdeems der Meenung, datt d'Aktivitéite vun Apple zu Cork méi wäit ginn, wéi dat wat de Konzern selwer ugëtt.

D’EU-Geriicht huet zwar betount, datt onvollstänneg an zum Deel inconsistent tax rulings ze bedauere wieren, ma d’Kommissioun hätt hei net zefriddestellend beweise kennen, datt en onfairen Avantage fir Apple entstane wier.

Et ass wuel dee prominentste Fall vun der EU-Konkurrenz-Kommissärin, der Dänin Margrethe Vestager, an et ass e massive Réckschlag fir déi jorelaang Konflikter tëscht der Kommissioun an eenzele Memberstaaten, wéi och Lëtzebuerg, déi extra Steierkonditioune fir Betriber offréieren. D'Urteel kéint Richtungsweisend fir d’Besteierung vu multinationale Konzerner an der EU sinn.

D'Kommissioun huet elo nach d'Méiglechkeet, d'Decisioun vun de Riichter vum EU-Geriicht um Kierchbierg, bei der nächster Instanz, dem Europäesche Geriichtshaff, iwwerpréiwen ze loossen. Si huet 2 Méint Zäit, fir an Appell ze goen.

Auswierkungen op Uerteel Amazon vs Lëtzebuerg?



Ob dëst en Afloss op d'Decisioun géint Lëtzebuerger Steiervirdeeler fir Amazon huet, ass net gewosst, well et sech ëm verschidde Forme vu Rulingen handelt. Wat Amazon ubelaangt haten d'Riichter virun 3 Joer an 1. Instanz och festgehalen, datt Amazon 250 Milliounen Euro u Steieren misst zeréckbezuelen.

Den US-Onlinehändler, dee säin europäesche Sëtz hei am Land huet, an d'Lëtzebuerger Regierung sinn an Appell géint déi Decisioun gaangen an de Staat huet déi 250 Milliounen Euro am Moment op d'Säit geluecht, fir de Fall, et misst een Amazon d'Suen erëm zeréckginn.