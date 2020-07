Den europäesche Geriichtshaff huet en Donneschdeg decidéiert, datt d'Eenegung tëscht den USA an Europa net gülteg ass.

"Privacy Shield" leet Standarde fest, fir den Ëmgang vun europäeschen Informatiounen an den USA.

D'Decisioun, déi en Donneschdeg zu Lëtzebuerg geholl gouf, bedeit awer nach laang keen Enn vum Transfert vun Donnéeën an d'USA. Entreprisë kënnen nämlech nach ëmmer d'Date vun EU-Bierger op Basis vu sougenannte Standardvertraagsklauselen an d'USA an aner Staaten iwwerdroen.

An der Affär goung et ëm Internetgigante wéi Facebook, Google, Yahoo, Apple a Microsoft, déi vill Useren an der EU hunn, an ëm D'Fro, ob d'Garantië vun Dateschutz an den USA den Uspréch vun der europäescher Unioun gerecht ginn. De strengen europäeschen Dateschutz erlaabt den Transfert vun Donnéeën un Net-EU-Länner nämlech just dann, wann d'Daten do genee sou gutt protegéiert ginn. Ob datt an den USA wierklech de Fall ass, ass ëmstridden.

D'Geriichtsprozedur ass duerch eng Affär tëscht dem éisträichesche Jurist an Aktivist Max Schrems mat Facebook entstanen.