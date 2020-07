Zu Bréissel kommen e Freideg d'EU-Staats- a Regierungscheffen eng éischte Kéier zanter dem Ufank vun der Corona-Kris perséinlech fir e Sommet zesummmen.

E Sommet, un deen et nëmme ganz wéineg Erwaardunge gëtt. Um Ordre du jour déi nächst zwee Deeg steet de milliardeschwéieren Investitiouns- a Konjunkturprogramm, fir aus der Corona-Kris erauszekommen, grad wéi den EU-Budget fir déi nächst 7 Joer. A wéi ëmmer wann et ëm vill Suen geet leien d'Positiounen vun de Memberlänner wäit auserneen.

Wéineg Optimismus um EU-Sommet / Reportage Claude Zeimetz

Dowéinst geet och deen u sech ganz optimistesche Lëtzebuerger Premier mat wéineg Hoffnung an de Sommet eran.

"Ech gesinn an deem heiten Dossier, datt nach vill Knackpunkten do sinn. Ech hu mer genuch Hiemer matbruecht an och Rei in der Tübe, au cas où, wann et wierklech net méi géif duergoen."

Ze klären bleiwen net nëmmen de Gesamtvolume vum Rettungspak, mä och d'Critèren, wéi d'Sue vergi ginn a wie wéi vill abezuele muss. An dat zu engem Ament, wou eng historesch Rezessioun vun 8,3% dëst Joer gefaart gëtt.

Fir Roserei suergt den Ament och nach d'Propos vum permanente Rotspresident Charles Michel, fir d'Bezuele vun EU-Gelder un de Respekt vun der Rechtsstaatlechkeet ze koppelen. Ungarn huet dowéinst scho mat engem Veto gedreet. Wann net de Weekend, da spéitstens am Juli misst ee sech, dem Xavier Bettel no, iwwert d'Budgetsenveloppe eens ginn. Mir brauchen en Accord eleng, fir ze weisen, datt Europa nach funktionéiert, betount de liberale Regierungschef.

Och duerno bei enger gemeinsamer europäescher Impfstrategie.

"Wann et duerno drëms geet, wann ech eng Impfung bei mir am Land hunn an ech kucken fir d'éischt emol meng ganz Populatioun ze impfen, an da kucke mer déi Aner an déi loosse mer weider stierwen, dann hu mer e Problem. Vläicht ass elo de Moment, fir ze weisen, firwat Europa wichteg ass."

Zu Bréissel ass de Staatsminister déi nächst zwee Deeg och drëm beméit, d'Lëtzebuerger Test-Strategie géintiwwer sengen Homologen z'erklären. De Grand-Duché géif sech ganz einfach un dat halen, wat offiziell vun der Weltgesondheetsorganisatioun recommandéiert ass a wat jidderee maache misst.

"Ech hunn net méi spéit wéi haut de Moien e Message kritt vun der Belscher Premierministesch, mat där ech och en Echange hat déi lescht Deeg, déi mer gesot huet, datt se insistéiert huet, datt se an deene Calculen, déi se an der Belsch maachen iwwert déi positiv Zuelen, och d'Zuel vun den Tester mat arechnen. Ech hu lo eng Persoun iwwerzeegt kritt. Elo hunn ech nach 25 Anerer déi ech muss iwwerzeegen".

Frou ass de Xavier Bettel driwwer, datt ee sech e Freideg zu Bréissel eng éischte Kéier zanter der Covid-Kris reell an d'Ae kucke kann. Iwwer Videokonferenz wier et ganz schwéier zu 27 Accorden auszehandelen.

"Technesch awer och mënschlech feelen déi Pausen, déi ee brauch, fir mat engem e Véier-Ae-Gespréich ze hunn a Kompromësser ze fannen. A sou engem wichtegen Dossier ass et och wichteg, sech physesch ze gesinn an auszetauschen."

Vertrieder vun der Zivilgesellschaft protestéieren e Freideg an der Géigend vum Conseilsgebai a fuerderen, datt d'Steiergelder duerfir agesat ginn, fir méi eng gerecht an ëmweltfrëndlech Reprise vun der Wirtschaft ze finanzéieren.