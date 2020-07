Ouni Accord an ouni Statement vum Lëtzebuerger Premier ass den éischten Dag vum Sommet vun den europäeschen Staats- a Regierungscheffen op en Enn gaangen.

D'Berodungen iwwert de 750 Milliarden Euro schwéieren Relance- a Rettungsplang no der Coronakris an de pluriannuelle Budget an Héicht vun eppes méi wéi 1.000 Milliarden Euro sollen de e Samschdeg de Moien um 11 Auer an der Belscher Haaptstad weidergoen. De Rotspresident Charles Michel hat d'Negociatioune kuerz virun Hallefnuecht ofgebrach. Am Nomëtteg hat ënnert anerem d'Kanzlerin Angela nach zu Kompromëssbereetschaft opgeruff an och de Lëtzebuerger Premier war eegenen Aussoen no ouni rout Linn op Bréissel gefuer. Dat gesäit awer net bäi jidderengem sou aus. Virop Holland an och Éisträich fuerderen, datt de Relancepak u Konditioune geknäppt ass. Iwwerdeems Ungarn refuséiert, datt d'Suen aus dem EU-Budget u Critère vun der Rechtsstaatlechkeet gekoppelt ginn. Et wier een an enger schwiereger Phas vun de Verhandlungen, huet et an der Nuecht op e Samschdeg vun Diplomate geheescht. Dobäi hat u sech kee mat engem Accord direkt den éischten Dag gerechent.

De Xavier Bettel hat scho virum Sommet erkläert, hien hätt méi Hiemer matbruecht. De Lëtzebuerger Premier gëtt allerdéngs e Sonndeg de Mëtteg fir e Regierungsrot heiheem erwaart, op deem zesumme mat de Spezialisten de Point vun der Coronasituatioun soll gemaach ginn, fir dann déi néideg Mesuren ze huelen.

