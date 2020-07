Den EU-Sommet geet dëse Sonndeg an d'Verlängerung.

No nëmmen e puer Stonne Schlof a méi wéi 36 Stonne Verhandlunge wëllen d'Staats- a Regierungscheffe probéieren, en Accord iwwert de 750 Milliarden Euro schwéiere Coronarelanceplang an den EU-Budget fir déi nächst 7 Joer zu Bréissel ze fannen. Mat deenen zwee Päck wëll d'EU sech géint d'Rezessioun wieren, déi duerch d'Pandemie ausgeléist gouf a besonnesch Länner wéi Italien a Spuenien elle gebeidelt huet.

De permanente Rotspresident Charles Michel wëll en neie Kompromëss op den Dësch leeën, deen hien an der leschter Nuecht ausgeschafft huet. Eng Garantie, datt et zu enger Eenegung kënnt, gëtt et nawell net. Déi sougenannt "véier Knéckeg" Holland, Dänemark, Éisträich a Schweden verlaangen nämlech, datt däitlech manner Hëllefen aus dem Hëllefsfong als net remboursabel Finanzsprëtz ausbezuelt ginn.

Knackpunkt sinn a bleiwen d'Zommen, déi fir de Budget an de Rettungsplang virgesi sinn an de Schlëssel respektiv d'Konditiounen, wéi d'Suen agesat an zréckbezuelt musse ginn. E Samschdeg goufen d'Verhandlungen notamment awer och duerch Ungarn a Polen ausgebremst, déi sech vehement dogéint wieren, datt EU-Gelder un de Respekt vun der Rechtsstaatlechkeet gekoppelt ginn. Sträit gëtt et och nach ëmmer iwwert d'Rabatter.