E Rapport, deen um Dënschdeg vun der Sécherheetskommissioun (ISC) presentéiert gouf, gesäit Groussbritannien als Haaptzil vu Russland.

D'Deputéiert an där Kommissioun fuerderen elo, datt d'Regierung eng Enquête an eng méiglech russesch Amëschung an d'Campagne fir de Brexit-Referendum 2016 mécht, déi duerno fir d'Ëffentlechkeet zougänglech soll gemaach ginn.

Den Afloss vu Russland op d'Vereenegt Kinnekräich wier "déi nei Normalitéit" an dat wier "seriö ënnerschat" ginn. Russesch Oligarche wiere vu Regierung no Regierung "mat oppenen Äerm" empfaange ginn, kritiséiert de Rapport.

An hirer Enquête hunn d'Deputéiert sech mat Desinformatiounscampagnen, Cyber-Taktiken a russeschen Expats a Groussbritannien beschäftegt. Vill vun den "héich sensibelen" Detailer wäerten awer net verëffentlecht ginn, aus Suerg datt se vu Russland benotzt gi fir d'Vereenegt Kinnekräich ze bedreeën.

De Rapport vu 55 Säiten, deen d'Sécherheetskommissioun um Dënschde Moie presentéiert huet, ass am Fong zanter leschtem Joer fäerdeg. Déi deemoleg Premierministesch Theresa May hat en Enn 2017 an Optrag ginn. Wéinst de Parlamentswalen am Dezember zejoert ass d'Publikatioun awer no hanne geréckelt. D'Kommissioun, déi réischt d'lescht Woch fir d'éischt no de Wale konnt zesummekommen, huet d'Regierung kritiséiert, well si d'Publikatioun onnéideg blockéiert hätt.

Virun e puer Deeg réischt hat Groussbritannien Russland reprochéiert, och versicht ze hunn, sech an déi Walen 2018 anzemëschen, an iwwerdeems mat Hëllef vun Hacker probéiert ze hunn, sech Accès op Informatiounen iwwert déi brittesch Fuerschung u Corona-Impfstoffer ze verschafen. Moskau huet d'Reprochen zréckgewisen.

D'Relatiounen tëschent Groussbritannien a Russland si scho méi laang nawell ugespaant, notamment wéinst der Gëftattack op de fréiere russeschen Doppelagent Sergej Skripal a seng Duechter Julia am Mäerz 2018 zu Salisbury. Déi brittesch Regierung geet dovunner aus, datt de russesche Geheimdéngscht dohannert stécht, wat Moskau niéiert.