Dat huet elo och de Parlamentspresident Sassoli ugekënnegt. D'Kierzunge bei Fuerschung, Klimaschutz a Migratiounspolitik misste korrigéiert ginn.

An d'Conditiounen iwwert d'Rechtsstaatlechkeet solle verschäerft ginn, also datt e Land d'europäesch Grondrechter muss respektéieren, wann et Sue vun der EU kritt.



Um Donneschdeg de Muere presentéieren d'EU-Kommissiounspresidentin von der Leyen an den EU-Rotspresident Michel dem Parlament de Pak. Duerno ass eng Debatt.