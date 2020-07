Et ass virgesinn, dass all Passagéier vu 6 Joer un, muss eng Schutzmask undoen.

D'EU-Staaten hu sech op nei Hygiène-Standarden am Loftverkéier verstännegt. Gemeinsam Reegelunge wieren hei immens wichteg, sot den däitsche Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer beim Optakt vun der europäescher Loftfaartkonferenz.

Bei den eenheetleche Standarden ass virgesinn, dass jidderee vun engem Alter vu 6 Joer un soll eng Schutzmask undoen. Op de Fluchhäfen musse beim Check-In oder bei Sécherheetskontrollen d'Sécherheetsofstänn agehale ginn, och wann doduerch d'Ofleef méi laang daueren.

An de Fligere muss d'Quantitéit u Frëschloft assuréiert sinn an d'Verbreedung vun Informatioune muss an diverse Sproochen disponibel sinn. Bei de Sëtzplaze muss awer net eng Plaz tëscht zwou Plaze fräi bleiwen.