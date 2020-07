Dat fuerdert déi europäesch Zentralbank, déi de Bankesecteur an Europa iwwerwaacht.

Wéinst der Coronavirus-Pandemie solle Banken dëst Joer keng Gewënner ausbezuelen, esou d'EZB.

D'Zil vun där Mesure ass, dass d'Banken e puer Suen op d'Säit leeën, fir d'Pandemie z'iwwerstoen a gläichzäiteg Privatleit a Betriber weider kënne Kreditter ginn. Geet et der EZB no, sollen d'Banken an Europa also och déi nächst dräi Méint nach keng Dividenden ausbezuelen.

Verschidde Banke monéieren allerdéngs, dass d'EZB mat där Mesure all d'Banke viséiert an net nëmmen déi, déi effektiv sollte méi virsiichteg sinn. En allgemenge Stopp kéint eng Rei Investisseure veronsécheren an dat wier en Nodeel fir europäesch Banken.