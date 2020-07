Dat franséischt Institut fir Statistiken an ekonomesch Etüden (Insee) huet d'Zuel vun Doudesfäll tëscht dem 30. Mäerz a 6. Abrëll 2020 publizéiert.

Dobäi huet d'Institut ënnerstrach, dass d'Mortalitéit mat Bléck op de selwechten Zäitraum tëscht 2016 an 2019 ëm 50% an d'Luucht gaangen ass. Virun allem 4 EU-Memberstaate ware vun enger staarker Hausse betraff. A Frankräich waren et Insee no 60%, a Spuenien 155%, an der Belsch 91% an an Italien 67%.

No där enger Woch wieren d'Doudesfäll awer nees däitlech zeréckgaangen an Europa, betount dat franséischt Institut fir Statistiken an ekonomesch Etüden.

An de Jore virdrun hunn d'Stierffäll no der Grippesaison Enn Mäerz/Ufank Abrëll ofgeholl.