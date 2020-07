Den Ausseminister Jean Asselborn hält e Bäitrëtt vun der Tierkei an d’EU fir déi nächsten Zäit fir net méiglech.

Dat sot hien an engem Interview mat der Zeitung „Die Welt“.

Déi schwéier Verstéiss géint d’Mënscherechter an der Tierkei géife verhënneren, dass een iwwerhaapt géif driwwer nodenken en EU-Bäitrëtt vun Ankara am Hannerkapp ze behalen, esou de Jean Asselborn.

D’Verhalen vun der tierkescher Regierung géif de fundamentalen europäesche Wäerter widderspriechen, dofir wier fir hien e Bäitrëtt an den nächste 15 bis 20 Joer net dran.

D’Bäitrëttsgespréicher ofbriechen sollt een awer och net. D’Gemengewale vum leschte Joer, wou d’Oppositioun gutt ofgeschnidden hat, hätte gewisen, dass et an der Tierkei och eng grouss demokratesch Beweegung géif ginn, an deene Leit, sou den Ausseminister, dierft een d’Hoffnung net huelen.