Dat haaptsächlech, well den Halloumi-Kéis an hiren Aen dann net méi genuch géing geschützt ginn.

Dat neit europäesch-kanadescht Ofkommes (Ceta) steet erëm virun enger Problematik. D'Parlament vun Zypern huet d'Ofkommes net ratifizéiert. Bei enger Ofstëmmung hunn 37 Deputéierten dogéint gestëmmt an 18 dofir. Aus der Siicht vun der lénker Partei AKEL an de Sozialiste, géingen den Halloumi-Kéis an aner landwirtschaftlech Produkter net genuch geschützt ginn.

Den Handelsofkommes tëscht der EU a Kanada soll den Export vu Wueren a Servicer méi einfach maachen a soll fir Betriber a Consommateuren vu groussem Virdeel sinn, sou Bréissel.

Halloumi gëllt als zyprioteschen National-Plat a gëtt iwwerall op der Welt exportéiert. Déi lénks Partei hunn d'Ofkommes kritiséiert, well et hirer Meenung no ze vill multinational Groussbetriber géing ënnerstëtzen a soumat kleng Produzenten an de Ruin géing dreiwen.

Zypern géing lo probéieren e puer Ausname fir zypriotesch Produkter am Ofkommes ze negociéieren, soudass hiert Parlament dëst awer nach ratifizéiert.