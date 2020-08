D'EU-Kommissioun huet eng Lëscht vu Fuerschungsprojete verëffentlecht, déi an déi méi enk Selektioun kommen.

Dorënner de Projet "COVIRNA" vum Luxembourg Institute of Health (LIH), deen an Zesummenaarbecht mat Partner aus 11 verschiddene Länner vu Lëtzebuerg aus koordinéiert gëtt. Hei géif et ëm en diagnosteschen Test goen, fir d'Iwwerwaachen an d'Versuerge vu COVID-19-Patienten ze verbesseren.

Iwwerdeems wiere 6 weider Projeten an der enker Selektioun, un deene Lëtzebuerg matschafft, dat an de Beräicher Neiausriichtung vun der Produktioun, Entwécklung vu medezineschen Technologien, Analys vun de sozio-ekonomeschen Auswierkunge vun de Mesuren, Erkenntnisser aus grousse Patientegruppen an der Vernetzung vun de Fuerschungsinstituter.

Wéi et am Communiqué heescht géif d'Finanzéierung am Kader vum Fuerschungs- an Innovatiounsprogramm vun der EU "Horizont 2020" zur Verfügung gestallt ginn. Et wier en Deel vun den 1,4 Milliarden Euro vun der Initiativ, déi vun der Kommissiounspresident Ursula von der Leyen am Mee an d'Liewe geruff gouf, fir weltwäit op d'Corona-Kris ze reagéieren.

Un den 23 Projeten, déi an déi enk Selektioun koumen, wieren 347 Fuerschungsekippen aus 40 Länner bedeelegt. Och wann d'Finanzéierung vun enger definitiver Decisioun vun der Kommissioun a vum Ënnerschreiwe vum Horizont-2020-Finanzhëllefaccord géif ofhänken, kéinten d'Ekippen awer scho mat hirer Aarbecht ufänken, wéi et am Schreiwes heescht.