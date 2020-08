D’EU-Staats- a Regierungscheffen beroden um Mëttwoch op engem Video-Sommet iwwert d’Situatioun a Belarus (Wäissrussland).

Et geet ëm e klore Positionnement am Konflikt tëscht dem autoritären President Lukaschenko an der Oppositioun.

D’EU steet bis ewell geschlossen hannert der Oppositioun, an dierft dat um Mëttwoch och offizialiséieren. Anescht wéi 2014 an der Ukrain, handelt et sech a hei net ëm eng Protest-Beweegung fir oder géint e méi no Eru-Réckelen un d’EU, mä et geet de Leit ëm méi Fräiheeten a méi Selbstbestëmmung, heescht et zu Bréissel.

Zanter elo schonn 10 Deeg kënnt et, virun allem an der Haaptstad Minsk, ëmmer nees zu Manifestatiounen géint de Regime, déi ewell och schonn Doudesaffer gefuerdert hunn.