D'EU-Kommissioun huet en Donneschdeg annoncéiert, datt d'Gespréicher mat der däitscher Firma CureVac fir e méigleche Corona-Impfstoff positiv verlaf sinn.

Deemno gouf en Accord ofgeschloss, dass 225 Milliounen Impfdosisse géint de Covid-19 vun der däitscher Pharma- a Biotech-Entreprise CureVac opkaaft ginn, wann d'Firma e séchere an effikassen Impfstoff entwéckelt huet.

Den envisagéierte Kontrakt erlaabt et sämtlechen EU-Memberlänner de Vaccin ze kafen an Donen un déi Länner kënnen ze maachen, déi méi e schwaache Revenue hunn.

Änlech Accorden huet d'EU-Kommissioun scho mat de Firme Sanofi-GSK, Johnson & Johnson an AstraZeneca ofgeschloss. Mat Sanofi an AstraZeneca gëtt et deemno eng Kaf-Garantie fir 300 Milliounen Impfdosissen, mat Johnson & Johnson fir 400 Milliounen.

D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet betount, et wéilt een d'Verspriechen halen, Europa an der Welt e séieren Accès fir e Vaccin géint de Coronavirus z'erméiglechen.

Nach ass awer net sécher, ob all d'Impfprojeten tatsächlech e Succès wäerte sinn oder e séiert Ausliwwere vun engem potentielle Vaccin erméiglechen. Zil vun der EU-Kommissioun ass et, bannent 12 bis 18 Méint en effikassen an abordabelen Impfstoff fir all d'EU-Bierger ze garantéieren.