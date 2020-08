Bannent der EU kënne vill Bierger erëm an déi meeschten europäesch Länner reesen.

Fir Leit, déi net an der EU liewen, ginn et allerdéngs relativ wéineg Ausnamen, an dat betrëfft dacks net-bestuete Koppelen, déi net beienee wunnen. D'Campagne "Love Is Not Tourism" wëll dee Problem ugoen.

Aktuell ass et sou, dass bestuete Koppele sech kënnen a ganz Europa gesinn, mä Koppelen, déi net bestuet oder gepacst sinn, dierfen heefeg net an déi jeeweileg Länner areesen. Déi Trennungen daueren elo schonn een halleft Joer an a verschiddene Fäll sinn et net-bestuete Koppele mat Kanner, bei deenen de Papp oder d'Mamm déi eege Kanner scho laang net méi gesinn huet.

Ufanks dës Mounts huet d'Europäesch Kommissioun EU-Memberstaaten dozou opgeruff, fir dëse Koppelen z'erlaben, sech an Europa erëmzegesinn.

We encourage all EU countries to allow the entry of unmarried partners of EU citizens and residents into the EU without a delay.#LoveIsNotTourism #LoveIsEssential pic.twitter.com/K462WDIiaj — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 7, 2020

De Lëtzebuerger Europadeputéierte Marc Angel erkläert, dass hien och op d'Reaktioun vu Lëtzebuerg waart. Et wier elo schonn einfach fir net-bestuete Koppele mat engem Partner aus engem Net-EU-Land, fir Residence zu Lëtzebuerg unzefroen, also rechent hien domat, dass hei d'Regierung séier reagéiere wäert.

Bis ewell sinn et Dänemark, Island, Däitschland, Norwegen, Éisträich, Frankräich, Holland, Schwäiz, Spuenien, Tschechien, a Finnland, déi ënner bestëmmte Konditiounen eng Arees vun engem Partner aus engem Drëttland erlaben. Et ginn awer Preuve gefrot, déi beleeë mussen, dass een an enger Bezéiung ass. Zum Beispill gemeinsam Fligerticketen a Fotoen.

Den LSAP-Politiker seet och, dass hie verstoe kann, dass dës Koppele frustréiert iwwert d'EU sinn. D'Baussegrenze goufen zesummen zougemaach, mä bei dësem Sujet géif nees all Land op eege Fauscht handelen.

Méi Informatiounen iwwert d'Campagne kann een hei noliesen.