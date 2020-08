"Ech si kee Querulant an et ass net drëms gaangen eng Extrawurscht ze kréien". Hie kéim net aus engem Risikogebitt. Kritik gouf et dann och um RKI.

Esou gëtt den Ausseminister Jean Asselborn an der däitscher Press zitéiert, nodeems hie refuséiert huet e Corona-Test ze maachen am Virfeld vum informellen Sommet vun den EU-Ausseministeren en Donneschdeg a Freideg zu Berlin. Gefrot war do, dass Leit déi aus engem Risikogebitt kommen, sech missten teste loossen. Hien hätt wëllen en Zeechen setzen, well de Grand-Duché schliisslech zanter dem 20. August net méi als Risiko-Gebitt an Däitschland ugesi gëtt.

Derbäi kéim, dass hie souwisou net zu Lëtzebuerg war, mä op sengem Vëlos-Tour a Frankräich, wat jo kee Risikogebitt fir déi Däitsch war.

"Et hätt menger intensiver Kritik an Aarbecht widdersprach, mech elo testen ze loossen, wou ech dach iwwerhaapt net an engem Risikogebitt war", gëtt de Jean Asselborn a méi däitsche Medien zitéiert, an hie spuert och weiderhin net mat Kritik un der Virgoensweis vum RKI. Hien hätt e Problem mat deenen Zuelen, well se iwwerhaapt net an engem Kontext géife stoen.

Lëtzebuerger dann op der Grenz testen ze loossen an a Quarantän ze schécke wier reng Schikan, an domadder kéint een nach méi futti maachen wéi mat der Police op de Grenzen.

Situatioun a Belarus



An de Gespréicher vun den Ausseministeren duerno gouf et dann ënnerschiddlech Meenungen iwwert d’Situatioun a Belarus.

D’Baltikum-Länner Estland, Lettland a Litauen hunn däitlech gemaach, dass d’EU-Pläng fir Strof-Mesuren géint de Lukaschenko, hinne bei wäitem net géifen duergoen. Just mat Symbolik kéim een do net weider, huet et geheescht.

Well d’Renconter zu Berlin jo informell ass, konnten nach keng Decisioune getraff ginn. Um Freideg dominéieren d’Sujeten Tierkei a Russland um Sommet.