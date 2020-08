Bei engem informelle Conseil vun den EU-Ausseministeren zu Berlin geet et ënnert anerem ëm d'Situatioun a Wäissrussland.

Dagdeeglech ginn zech dausende Bierger an der belarussescher Haaptstad Minsk op d'Stroosse fir géint de Regime vum President Lukanschenko ze manifestéieren. D'Police gräift muskléiert duerch a verhaft all Dag Dosende Leit, déi direkt an d'Prisonge kommen.

D'EU schafft den Ament un enger Lëscht vu belarussesche Leit, déi d'Arees an d'EU solle verbuede kréien, respektiv deenen hir Konten agefruer ginn. Fir de Lëtzebuerger Ausseminister ass dëst e Prozess dee net vun haut op muer z'erleedegen ass. Et misst a sengen Aen weider driwwer diskutéiert ginn, datt déi Lëscht esou ausgesäit, datt se deem entsprécht wat d'Belarusse vun Europa verlaangen. De Lëtzebuerger Ausseminister erënnert drun datt en Donneschdeg 10 Journalisten am Belarus an de Prisong komm sinn. Dem Jean Asselborn no muss een eraus fanne wien do derhannert stécht an da mussen déi Responsabel op déi Lëscht gesat ginn.

Extrait Jean Asselborn - Belarus

Russland huet ewell dermat gedreet, fir wann d'Situatioun sech destabiliséiere géif, a Belarus militäresch z'intervenéieren. De Jean Asselborn warnt virun esou Aussoen an Interventiounen. Russland kéint net dat nämmlecht a Wäissrussland maache wéi an der Ukrain. A Wäissrussland wier e Prozess am Gaang, dee mat hire Leit ze dinn hätt, an net mat deenen aus Russland, der EU, China oder den USA, betount de Lëtzebuerger Ausseminister. D'Leit am Belarus wéilten an engem demokratesche Staat liewen.

Extrait Jean Asselborn - Russland

Och op d'Situatioun am ëstleche Mëttelmier, wou sech griichesch an tierkesch Schëffer konfrontéieren, kommen d'Ausseministeren natierlech ze schwätze. Fir de Jean Asselborn kënnt et net a Fro, datt d'Tierkei de Kandidatestatus soll ewech geholl kréien. Dëst wier e falscht Signal, absënns och vis a vis vun der tierkescher Populatioun.

Den informellen EU-Conseil am Gymnich-Format geet e Freideg am Nomëtteg zu Berlin op en Enn.

Virum Deplacement op Berlin hat et de Jean Asselborn iwwerdeem refuséiert, fir sech op de Covid-Virus testen ze loossen, dat mam Argument, datt Lëtzebuerg kee Risikogebitt wier.