Déi betraffe Frontalieren, déi am Grand-Duché getest goufen, goufe vum ECDC souwuel hei, wéi och an hirem Heemechtsland als positiven Test gewäert.

Den Europäeschen Zentrum fir d'Präventioun an d'Kontroll vu Krankheeten ECDC huet Frontalieren, déi zu Lëtzebuerg schaffen an hei positiv getest goufen, duebel gezielt. Dat schreift op alle Fall d'Tageblatt e Freideg den Owend. Deemno wieren dës Persounen eemol hei am Land an d'Statistik mat agerechent ginn an ee mol an deene Länner, an deene se wunnen. Bal 1.500 Fäll wieren zwee Mol gezielt ginn. Déi rezent, iwwerraschend an net onëmstridden, Decisioun vun der Lëtzebuerger Santé, d'Frontalieren an hire Publikatiounen net méi mat ze zielen, hätt also d'europäesch Statistik warscheinlech korrigéiert.