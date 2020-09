Sou steet et an engem neie Rapport vun der europäescher Ëmweltagence. Speziell schlecht Loftqualitéit an d'Belaaschtung duerch Chemikalie wiere Schold.

All Joer stierwen an der EU 400'000 Mënschen un dreckeger Loft. Si stierwen also fréizäiteg un de Suitte vun der Loftverschmotzung. E Rapport vun der Europäescher Ëmweltagence seet dat.

D'Loftverschmotzung ass déi gréisste Ëmweltgefor fir d'Gesondheet. D'Zuel vun den Doudegen ass awer am Laf vun de Joren zeréckgaangen.

Hannedru kënnt d'Belaaschtung duerch Kaméidi. 12'000 Doudesfäll d'Joer ginn dorobber zréck. Dann eréischt kommen d'Auswierkunge vum Klimawandel wéi d'Hëtzt oder Iwwerschwemmungen.

De staarken Asaz vun Antibiotiken a Resistenzen dogéint ass och e Problem.

Et gëtt en däitlechen Ënnerscheed tëscht Ost- a Westeuropa. D'Ëmweltbelaaschtung an Osteuropa ass däitlech méi héich. A Rumänien zum Beispill gëtt all 5ten Doudesfall op Ëmweltverschmotzungen zeréckgefouert. An Dänemark an a Schweden war den Undeel un Doudesfäll a a Verbindung mat Ëmweltverschmotzung am niddregsten, bei engem op 10.

Allgemeng hunn 13% vun allen Doudesfäll an der EU mat der Ëmweltverschmotzung ze dinn. Dat ass all 8. Doudesfall, respektiv 630'000 Persounen, déi fréizäiteg stierwen.

D'Daten, déi fir dëse Rapport benotzt goufen, ginn awer zréck op 2012.