7 europäesch Mëttelmierstaate beroden um Donneschde op Invitatioun vum franséische President Emmanuel Macron iwwert déi neisten Tensiounen mat der Tierkei.

Am Zentrum vun den Diskussioune mat Griicheland, Zypern, Italien, Spuenien, Portugal a Malta steet de Konflikt iwwert de Gas am ëstleche Mëttelmier. Virum Sommet kënnt de franséische Staatschef fir bilateral Gespréicher mam griichesche Regierungschef Kyriakos Mitsokatis zesummen. Hei kéint et ëm d'Feier am Flüchtlingslager Moria op Lesbos goen.

Méi wéi 12.000 Persounen hu jo duerch de Groussbrand keen Daach méi iwwert dem Kapp. D'Feier am komplett iwwerfëllte Camp war ausgebrach nodeems Demandeurs d'asile géint d'Quarantän protestéiert haten, déi wéinst Corona fir de ganze Camp decidéiert gi war. Onkloer ass wou sech déi 35 Persounen ophalen déi sech mam Virus ugestach hunn.

D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet erkläert d'EU an hir Memberstaaten wiere bereet ze hëllefen. D'Innekommissärin Ylva Johansson huet autoriséiert, datt 400 net begleete Mineuren vu Lesbos op dat griichescht Festland verluecht ginn. Donieft wëll d'EU e Schëff fir schwanger Fraen a Kanner op Lesbos schécken.