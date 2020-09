Zanter Jore versicht d'EU-Kommissioun, d'Verbreedung vu Fake News an Haasskommentaren am Internet z'ënnerbannen.

Dowéinst wëll ee geschwë gesetzlech géint d'Verbreedung vu falschen Noriichten am Netz virgoen. Wéi et vun der EU-Vizepresidentin Vera Jourova en Donneschdeg heescht, hätt ee mat Konzerner wéi Facebook, Twitter a Google duerchaus Erfolleger erziilt mat Hëllef vun engem fräiwëllege Verhalenskodex, awer et wier un der Zäit, méi wäit ze goen.

"D'Qualitéit vun den oppe geluechten Informatioune vun den Online-Plattformen, déi de Kodex ënnerschriwwen hunn, ass a bleift net genuch", heescht et vun den Autoritéiten. Et géing un engem transparente Prozess feelen an eenheetlechen Definitiounen. Dacks wiere wichteg Donnéeën net zougänglech, fir onofhängeg Enquêtë vun Trends a Menacen duerch Online-Desinformatiounen z'erméiglechen.

An deem Kontext schafft d'EU-Kommissioun den Ament un engem neie juristesche Kader fir déi betraffe Plattformen. Bis Enn des Joers wëll een am "Digital Services Act" an am "Aktiounsplang fir Demokratie" Propose virleeën, wéi de groussen Afloss vu Facebook, Twitter & Co op d'demokratesch Meenungsbildung an de 27 EU-Länner soll reguléiert ginn.