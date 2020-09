Wéinst der miserabeler Situatioun vun Dausende Flüchtlingen op der griichescher Insel Lesbos, verlaangt d’UNHCR e séiert Handelen vun der EU.

D’Zoustänn am Lager Moria wieren no de Bränn vu leschter Woch eng humanitär Noutlag, esou d’Flüchtlingshëllefswierk vun der UNO. No Joren, wou eng gemeinsam EU-Politik fir Refugiéen näischt gi wier, stéingen d’Länner elo an der Flicht de Mënschen op Lesbos ze hëllefen.

Griicheland selwer plangt iwwerdeems de Bau vun engem neien Lager op Lesbos, wou d’EU sech soll drun bedeelegen.