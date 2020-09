Dat, well Libyen den UNO-Waffenembargo net géif respektéieren.

Am Virfeld gouf eng Lëscht opgestallt mat Entreprisen a Persounen, déi solle gehollef hunn,d'Waffen ze transportéieren.

An och d'EU-Agrarministeren beroden sech op dësem Méindeg. Et geet ëm d'Agrarreform, déi net viru kënnt. Sujete sinn direkt finanziell Hëllefen fir Bauerebetriber an Ëmwelt- a Klimaschutz.