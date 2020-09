Déi belarussesch Oppositionsleaderin Svetlana Tikhanovskaya ass vun den EU-Ausseministeren zu Bréissel empfaange ginn.

Déi 38 Joer al Politikerin huet iwwer d'Evenementer an hirem Land informéiert.

Zu Bréissel wier ee beandrockt, iwwer de Courage vun de Mënschen a Belarus. Virun allem d'Frae géinge beweisen, datt si kéinten duerchhalen.



Russland verurteelt iwwerdeems all Zort vun Amëschung an déi bannescht Affäre vu Belarus. Zënter de Walen den 9. August gëtt et an der Ex-Sowjetrepublik Protester a Streiken.