Virzejoert hunn déi 27 Memberstaate ganzer 50,7 Milliarden Euro op den Dësch geluecht, fir d'sportlech Aktivitéiten ze fërderen.

An hirem neie Rapport huet Eurostat illustréiert, wéi héich d'Zomm am Joer 2018 war, déi d'Regierunge fir Bierger ausginn hunn. A 6 Länner louchen d'Ausgabe bei méi wéi 200 Euro op de Kapp. Am meeschte gouf de Beräich Sport an Erhuelung vum Grand-Duché ënnerstëtzt. 500 Euro huet dem Eurostat-Ranking no Lëtzebuerg pro Awunner ausginn. Déi 2. Plaz huet sech Schweden mat 254 Euro pro Resident geséchert an op Plaz 3 kënnt Finnland mat 226 Euro. Gutt ofgeschnidden hunn iwwerdeems nach Holland mat 202 Euro an Dänemark mat 201 Euro pro Persoun.

Am Géigesaz zu de Spëtzereider sinn d'Ausgaben an Osteuropa däitlech méi geréng ausgefall. Déi niddregst Zomm gouf a Bulgarien registréiert mat 11 Euro op de Kapp, dohannert Rumänien mat 30 Euro, Slowakei mat 31 Euro, Litauen mat 35 Euro a Kroatien mat 39 Euro.

Den EU-Schnëtt louch domat bei 113 Euro pro Awunner, wat ronn 1/4 vun deem ass, wat de Grand-Duché fir Sport an Erhuelung 2018 ausginn huet.