Am Europaparlament huet sech dës Woch een neie Comité gegrënnt, dee sech mat Steierfroen an der Europäescher Unioun beschäftege wäert.

Sief et LuxLeaks oder PanamaPapers, d’Europaparlament huet sech an deene leschte Joere vill mat Steierfroe beschäftegt. D’Europadeputéiert sinn dësem Sujet meeschtens anescht agestallt wéi d’Staats- a Regierungschefen. Si froe méi Kompetenze fir d’EU a méi Transparenz a Steierfroen.

"FISC"-Comité am Europaparlament / Reportage Bill Wirtz

De Lëtzebuerger Europadeputéierten Christophe Hansen ass Member vum neie "FISC"-Comité zu Bréissel. Hie seet, dass et an där parlamentarescher Aarbecht drëms geet, dass solidaresch a fair besteiert gëtt. Et sollten net nëmmen individuell Steierzueler fir de Sozialmodell opkommen, mee och grouss Entreprisen. Dat wier Steiergerechtegkeet.