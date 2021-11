An Däitschland schwätzt ee vun enger 4. Well a Frankräich vun der 5. Sécher ass, datt duerch de Coronavirus ee battere Wanter bevirsteet.

A ville vun eisen Nopeschlänner sinn elo scho Restriktiounen a Kraaft getrueden an d'Campagne vun de Booster-Impfunge gëtt vill ze lues ulafe gelooss.

Am Lockdown fir Net-Geimpfter kontrolléiert d’Police zu Wien massiv a ganz genee, ob Passanten zum Beispill eppes an engem Geschäft verluer hunn oder net. Noutfalls gëtt protokolléiert. Déi Restriktioun ass an Éisträich vun der Politik als Méiglechkeet verstane ginn, fir e Maximum vu wirtschaftlecher Aktivitéit a normalem Liewen z’erhalen, wann och der Majoritéit, deene Geimpften, virbehalen. Bei héijen Inzidenzzuele ginn an Däitschland d’Chrëschtmäert opgebaut. Vereenzelter goufe scho virdrun ofgesot. Déi aner, déi souwisou och just noweislech Geimpfte zougänglech gemaach ginn, liewen alt nach vun der Hoffnung.

© AFP

Och an der Belsch war déi aktuell Viruswell Thema op Regierungsniveau e Mëttwoch. An och hei triede wéi schonn an Holland, verschäerfte Reegelen a Kraaft, well d’Zuelen explodéieren. E Plus vu 27 Prozent un Infektioune vun enger Woch op déi aner. Fir vill Leit heescht dat zréck bei den Teletravail. Och eng méi breet ausgeluechte Maskeflicht soll zréckkommen. An eng Flichtimpfung fir d’Fleegepersonal, wéi schonn a Frankräich, mam Risk den Job ze verléieren, sollt ee sech de Batti stellen, ass am Gespréich.

Trotz héijer Impfquot vu 86 Prozent envisagéiert Portugal weider Mesuren, fir op den neien Ausbroch vun der Epidemie ze reagéieren, deen duerch d'Hausse vun de Patienten an de Spideeler an den Neiinfektioune charakteriséiert ass.

De President huet en Dënschdegowend de Retour vun der Maskeflicht am Fräie verdeedegt. De Premierminister hat donieft och ugedeit, datt verschidde Mesure rëm kéinten agefouert ginn, virun allem par Rapport op d'Feierdeeg am Dezember. D'Regierung wäert no engem Rendez-vous mat Experten e Freideg Decisiounen huelen.

Masken, Hygiène a sech op Distanz halen bleiwen d’Rotschléi vun den Experten. Entscheedend awer elo wier och wéi séier Regierungen hire Populatiounen an allen Altersklassen Accès géife ginn zu de Booster-Impfungen.