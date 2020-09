De franséische President Emmanuel Macron ass den Ament op enger Missioun, fir e friddleche Muechtwiessel a Belarus ze promouvéieren.

An dem Kontext reest hien dës Woch duerch Lettland a Litauen. Op sengem Agenda steet en Dënschdeg och eng Visitt bei der belarussescher Oppositiounspolitikerin a Presidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja.

Déi 38-Joer al Fra hätt vill Courage, betount de franséische President, den d'Walen an déi ëmstridde Victoire vum Lukaschenko net unerkennt.

De russesche President Putin hätt iwwerdeems signaliséiert, fir d'Initiativ vum Macron z'ënnerstëtzen. De Chef vum Kreml soll elo hëllefen, de Lukaschenko an déi Richtung ze beweegen. Bis ewell konnt sech den autoritäre Lukaschenko op de russeschen Alliéierte verloossen. De Putin hat him net just gratuléiert, ma him och een Milliarde-Kredit an Aussicht gestallt.

Leschte Mëttwoch hat sech de Lukaschenko no 26 Joer am Amt als President, nach eemol fir d'6. Kéier vereedege gelooss. Hie behaapt, hien hätt bei der Wal méi wéi 80 Prozent vun de Stëmme kritt. Déi honnertdausenden Demonstrante gesinn dat awer anescht.