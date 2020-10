Dat wäert sech an deenen nächsten 2 Deeg op engem aussergewéinleche Sommet zu Bréissel weisen.

Uewen op der Agenda sti méiglech Sanktioune géint de belarussesche President Alexander Lukaschenko wéinst Walfälschung a Gewalt géint Demonstranten an den Ëmgang mat der Tierkei.

EU-Sommet zu Bréissel / De Reportage vum Fanny Kinsch

D'Reaktioun op déi ëmstridde Presidentschaftswalen am Belarus an d'Reaktioun op d'Aktioune vun der Tierkei am Mëttelmier, 2 Themen, déi och zesummenhänken. Den autoritären Alexander Lukaschenko huet sech no scho 26 Joer un der Muecht matten a massive Protester d'lescht Woch fir d'6. Kéier als President vereedege gelooss. D'EU erkennt d'Resultat vun de Walen net un an diskutéiert zanter Wochen iwwer Sanktiounen. Aner Länner wéi Kanada a Groussbritannien hunn dee Schrëtt rezent scho geholl. An der EU gouf dat bis ewell awer blockéiert vun Zypern, dat insistéiert, datt och Sanktioune géint d'Tierkei musse kommen.

D'Tierkei sicht am ëstleche Mëttelmier no Äerdgas, an den Aen vun Zypern a Griicheland ass d'Bueren awer illegal. D'EU hat der Tierkei Enn August en Ultimatum gesat a mat Sanktioune gedreet.

Donieft wëllen d'EU-Staats- a Regierungscheffen och iwwert d'Vergëfte vum russeschen Oppositiounspolitiker Alexej Nawalny schwätzen, iwwert d'Relatioune mat China an iwwert de Konflikt am Bergkarabach tëschent Armenien an dem Aserbaidschan.

E Freideg da geet et weider mat wirtschaftlechen Themen, méi genee wéi de Bannemaart no der COVID-Kris nees gestäerkt soll ginn.

Da soll och kuerz de Point gemaach ginn vun de Verhandlunge mat Groussbritannien iwwert d’Relatiounen nom Schluss vun der Brexit-Iwwergangsphase Ënn vum Joer.

De Sommet fänkt en Donneschdeg de Mëtten um 15 Auer un.