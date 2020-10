Leit, déi an Europa mam Zuch reesen, kéinten an Zukunft net méi rembourséiert ginn, wann en Zuch an engem "Cas de Force majeure" net oder ze spéit kënnt.

Op där anerer Säit soll et méi Sécherheet bei de Connectiounen, méi Waggone fir Vëloen an insgesamt e bessere Service ginn. Dat gesäit zumindest e virleefegen Text vun den EU-Memberstaaten zesumme mam Europaparlament vir, deen d'Rechter vun de Consommateuren an Europa soll reforméieren.