D’EU muss beweisen, datt se iwwerhaapt Handlungsfäeg ass, esou déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel en Donneschdeg um Sommet.

Déi ëmstridde Walen am Belarus, d'Buere vun der Tierkei am ëstleche Mëttelmier, d'Positioun vis-à-vis vu China: Déi europäesch Aussepolitik steet um Ordre du jour en Donneschdeg um ausseruerdentlechen EU-Sommet zu Bréissel. D'Fanny Kinsch ass fir RTL op der Plaz an huet am Virfeld vum Sommet mam Premier Xavier Bettel, awer och mat 2 Lëtzebuerger Europadeputéierte geschwat.

EU-Sommet Ausseminister - Reportage Fanny Kinsch

D'EU hätt am Fong eng staark Positioun par Rapport zum Alexander Lukaschenko, seet de sozialdemokrateschen Europadeputéierte Marc Angel, deen dowéinst bedauert, datt Zypern Sanktioune blockéiert huet. Zypern verlaangt nämlech och Sanktioune géint d'Tierkei, dat an hiren Aen illegal am Mëttelmier no Äerdgas sicht. Fir eng méi koordinéiert europäesch Aussepolitik, misst d'Eestëmmegkeet am Ausseminister-Conseil ofgeschaaft ginn, fënnt de Marc Angel. Hien erwaart sech en Donneschdeg Sanktioune géint déi belarussesch Leader.



Fir de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel geet et virun allem drëm, datt d'Walen net sollen unerkannt ginn. Den Ëmgang mat Belarus an den Ëmgang mat der Tierkei sollten net matenee vermëscht ginn.



"Ech verstinn awer och Zypern, déi soen "hei vis-à-vis vun der Ukrain huele mer Sanktioune mat Russland, vis-à-vis vu Belarus wëlle mer Sanktiounen huelen, an ech sinn hei e Familljemember a vis-à-vis vun der Tierkei gi keng Sanktiounen och geholl. Déi eng Saach soll awer net mat där anerer vermëscht ginn. Mir si solidaresch mat Zypern an och mat Griicheland, et soll een och net vergiessen. Griicheland huet zum Beispill net Sanktioune blockéiert, et ass eng zypriotesch Positioun, ech hoffen, dass mer haut op jidder Fall weider kommen, dass Zypern och gesäit, datt Zypern net eleng gelooss gëtt, dass mer alleguer weider fir eng Situatioun vis-à-vis vun der Tierkei Drock wëlle maachen."



Sou laang nach en Dialog géif bestoen, misst een an den Ae vum Lëtzebuerger Premier keng Sanktioune géint d'Tierkei aféieren. Déi Dialogbereetschaft wier nach do an et hätt an de leschten Deeg och eng liicht Deseskalatioun ginn. Am spéiden Donneschdeg-Nomëtte koum iwwerdeems nach d'Nouvelle, datt Griicheland an d'Tierkei eng Léisung fonnt hätten, fir militäresch Tëschefäll z'evitéieren.



Weidert Thema um Ordre du jour vun den EU-Staats- a Regierungscheffen: d'Relatioune mat China. An den Ae vum Deputéierte Marc Angel ass d'EU mëttlerweil manner naiv: "Mir ware jorelaang als Europäer verblent vun deem fantasteschem Wirtschaftswuesstem a China an hunn du bei verschiddene Saachen e bëssen ewech gekuckt, mee am Moment hu mer vill méi eng streng Haltung vis-à-vis vun de Mënscherechter, besonnesch wat zu Hongkong geschitt, do ass eng Resolutioun am Europaparlament mat enger ganz grousser Majoritéit ugeholl ginn a mir hoffen an erwaarden eis, datt d'Staats- a Regierungscheffen do haart bleiwen."



Muer dann diskutéiert den EU-Rot iwwert de Bannemaart no der sanitärer Kris an et gëtt de Point gemaach iwwert d'Brexit-Verhandlungen. Dat ëmstriddent Bannemaart-Gesetz, wéinst deem d’EU-Kommissioun en Donneschdeg de Moien eng juristesch Prozedur géint Groussbritannien ageleet huet, wier eng Atombomm fir déi aktuell Verhandlungen, esou de Christophe Hansen, Lëtzebuerger CSV-Europadeputéierten a Rapporter an der zoustänneger Kommissioun vum EU-Parlament, de Christophe Hansen. Hien hätt awer am Dialog mat der brittescher Ambassade verséchert kritt, datt de Boris Johnson en Accord wéilt.

Ma mat oder ouni Accord wieren d'Konsequenze seriö an d'EU misst sech preparéieren: "Si brauchen iwwer 50.000 där Douanesagente supplément fir mat deene ganze Paperassen, déi och mat engem Deal wäerten noutwenneg ginn, an do héiere mer awer elo schonn, datt op brittescher Säit gesot gëtt, et wäert immens vill Staue gi fir Camionen zum Beispill, déi eriwwer kommen, si schwätze vun enger 7.000 Camionen, déi all Dag do wäerten am Stau stoen, a si warnen och eigentlech d'Fournisseuren, datt se 2 Deeg méi wäerte brauche fir hir Gidder aus Groussbritannien bei eis an d'Unioun ze liwweren, an do musse mir eis awer och drop astellen."



Um nächsten EU-Sommet an 2 Wochen dierft de Brexit da méi eng prominent Roll um Agenda spillen – fir datt e méiglechen Accord mat Zäite ratifizéiert kéint ginn, misst e bis spéitstens Enn vum Mount do sinn, esou de Christophe Hansen.