Donieft gëtt et am Rapport vun der EU-Kommissioun iwwert d'Rechtsstaatlechkeet Kritik u Lëtzebuerg a puncto Onofhängegkeet vun de Medien.

Déi vun der däitscher EU-Rotspresidence proposéiert Kompromëss-Léisung zum Thema Rechtsstaatlechkeet an Accès zu EU-Sue geet Lëtzebuerg net wäit genuch. An där e Mëttwoch verëffentlechter Propositioun kënnt een Däitschland Ungarn a Polen entgéint. EU-Parlamentarier hu sech allerdéngs entsat gewisen, well de Mechanismus, fir Länner finanziell ze bestrofen, déi sech net un d'Prinzippie vun der Rechtsstaatlechkeet halen, géif ze vill verwässert ginn. Änlech gesäit dat de Lëtzebuerger Premier.

De Xavier Bettel sot en Donneschdeg um Bord vum EU-Sommet: "Fait ass, dass elo just op d'Korruptioun insistéiert gëtt an net op all deenen anere Punkten, déi awer bei enger Rechtsstaatlechkeet wichteg sinn, dat ass d'Fonctionnement vun der Justiz, dat ass awer och de Respekt vu Minoritéiten, vun anere Meenungen, d'Journalistenaarbecht a sou weider, an déi kann een net einfach iwwer Bord geheien, fir eng Majoritéit ze kréien."

D'EU-Kommissioun hat e Mëttwoch hire Rapport iwwert d'Rechtsstaatlechkeet an deene verschiddene Memberlänner presentéiert. Lëtzebuerg gëtt hei kritiséiert, datt d'Autoritéiten, déi d'Onofhängegkeet vun de Medien kontrolléiert, d'Alia, personell net gutt genuch opgestallt wier, fir effikass ze fonctionéieren. De Budget wier kee Wonschconcert, sou de Lëtzebuerger Premier- a Medieminister Xavier Bettel, iert d'Budgetsdiskussiounen ofgeschloss wieren, kéint hien net soen, ob d'Alia personell soll méi Moyene kréien.