Desweidere mécht een Drock op d'Tierkei. Doriwwer goufe sech d'EU-Staats- a Regierungscheffen um Sommet zu Bréissel an der Nuecht op e Freideg eens.

Deemno ginn eng Rei Persounen, déi fir Walfälschung an der Ënnerdréckung vun der Oppositioun am Belarus verantwortlech gemaach ginn, sanktionéiert, de President Lukaschenko ass awer, fir den Ament mol, net op där Lëscht.

Wat den tierkeschen Äerdgasprogramm am Mëttelmier a griicheschem an zyprioteschem Waasser ugeet, dreet d'EU der Tierkei weider mat Sanktiounen a fuerdert eng Verbesserung bis Dezember. An der Ofschlosserklärung vum Conseil ginn d'Konfliktparteien am Nagorno-Karabakh, Aserbaidschan an Armenien, opgefuerdert mat de Kämpf opzehalen.

D'Staats-a Regierungscheffen hunn d'Vergëftung vum russeschen Oppositiounspolitiker Alexej Nawalny verurteelt - dorop wäerte si och beim nächste Sommet an 2 Wochen zréckkommen.

Um zweeten Dag geet et zu Bréissel mat wirtschaftlechen Themen weider, méi genee wéi de Bannemaart no der COVID-Kris nees soll gestäerkt ginn.