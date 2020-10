Et géif een d'Persounen an den héije Positiounen nach méi staark perséinlech zur Rechenschaft zéien.

Dat huet de Lëtzebuerger Member vum EZB-Directoire Yves Mersch en Donneschdeg an enger offizieller Deklaratioun matgedeelt.

Am Communiqué en Donneschdeg betount de Lëtzebuerger, datt Integritéit a Kompetenz an der Chefetage vun enger Bank zu de wichtege Verdeedegungslinnen an der Lutte géint Mësswirtschaft a Bedruch gehéieren. Leider hätten dës Verdeedegungslinnen alt hir Schwaachpunkten.

De Vizechef vun der EZB Yves Mersch steet den Ament selwer an der Kritik, well e seng Fra op Käschte vun der Europäescher Zentralbank mat op Déngschtreese geholl soll hunn.