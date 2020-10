De Migratiounspakt, deen d’EU-Kommissioun viru ronn enger Woch virgestallt huet, ass ëmstridden.

Esou refuséieren d’Visegrad-Länner, déi bekanntlech keng Flüchtlinge wëllen ophuelen, och bei Réckféierungen, Hand mat unzepaken. Eng Saach, déi si als Alternativ ugebuede kruten, amplaz musse Leit bei sech an d’Land eranzeloossen. Mä och Flüchtlingsorganisatioune sinn onzefridden.

Fir d'ASBL Catch a Smile, déi vill um Terrain, zemools am Balkan, ënnerwee ass, ass d‘Situatioun an de leschte 5 Joer ëmmer méi schlëmm ginn, esou d’Fabienne Dimmer. Et wier een op deem Punkt ukomm, wou d'Balkan-Länner soen, se wéilte guer kee bei sech ophuelen. Dobäi wier hinnen och egal, wat fir Grënn déi Leit hunn.

D‘Fabienne Dimmer ass just zréck no 7 Wochen am Balkan, a Bosnien, wou si Flüchtlingen a Migranten aus Syrien, Jemen, Bangladesch, Gaza, aus der ganzer Welt begéint huet, déi ënnerwee waren an d’EU. Et géing ëmmer méi schwéier ginn, et wier déi onmënschlechst Politik, déi si an de leschte Joer gesinn hätt, esou d'Fabienne Dimmer weider.

D’Fabiennne Dimmer weess vu brutale Pushbacks vun der Police an Italien, Slowenien, Kroatien, mam Zil, fir d'Refugiéë raus aus der EU an zréck a Bosnien ze drängen. Wéi een och a Griicheland gesinn hätt, géife Leit einfach op Plasktiksinselen am Mier ausgesat ginn. D'EU wéisst dat a géing dat och toleréieren.

Un där Visioun géif den neie Migratiounspakt näischt änneren, au contraire: d’Optik, fir d’Leit mat alle Mëttele baussent der EU ze halen, géif nach verstäerkt ginn. Där Meenung sinn och Passerell grad wéi d’Asti, déi zousätzlech bedauert, datt de Migratiounspakt keng Migratiounspolitik beschreift, also gemeinsam Weeër, wéi Leit aus Drëttstaate legal an d’EU kënnen erakommen, fir do ze schaffen.