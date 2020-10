Alles an allem kuckt de Lëtzebuerger Staatsminister zefridden op dëse Sommet zréck, deen den Accent op d'Aussepolitik geluecht huet

2. Dag um EU-Sommet - Reportage Fanny Kinsch

Nodeems d'Staats- a Regierungscheffe en Donneschdeg bis an d'Nuecht era méi hefteg iwwert den Ëmgang mat der Tierkei gestridden hunn, war den Ordre du jour um 2. Dag vum Sommet haut zu Bréissel méi séier ofgeschafft. Laang diskutéiert gouf dem Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel no de Moien iwwert e Punkt, deen u sech net sou op der Dagesuerdnung stoung.

En Thema, laanscht dat een aktuell awer schwéier kennt - den Ëmgang mat der Covid-Pandemie. Déi ënnerschiddlech Mesuren an Aschätzunge vu Risikogebidder géife fir Duerchernee suergen, sou de Xavier Bettel, a bei där nächster Etapp, wann et ëm d'Impfung geet, misst ee besser zesumme schaffen, och wann een haut nach net wéisst, wéini et sou wäit wäert sinn.

"Mir bleiwen der Meenung, dass eng Koordinatioun wichteg ass an deem hei Kontext, dass Eenzelgäng méi duerchernee maachen, wéi Guddes maachen an dass am Fong de Bierger sech dann heiansdo d'Fro stellt "Wat ass d'Plus-value vun Europa". Mä et schéngt, wéi wa mer am Gaange wieren do awer eng gemeinsam Strategie ze hunn do fir d'Sortie, an dat kann dann dee Moment sinn."

Den EU-Rot huet sech iwwerdeems virgeholl, aus der sanitärer Kris ze léieren an de Bannemaart ze stäerken, besonnesch am Beräich vun der Digitaliséierung. De Xavier Bettel huet sech dofir staark gemaach, datt d'Opbaue vun engem 5G-Reseau u gesondheetlech an ëmwelttechnesch Krittäre gebonne géif ginn, konnt sech awer net duerchsetzen.

"Mir waren awer zimmlech isoléiert am Conseil, dofir hu mir et elo aktéiere gelooss, dass dat d'Lëtzebuerger Positioun wier, dat heescht de 5G, mir sinn dofir, awer wéi gesot, an deem een och d'Mënschen an d'Natur net op ee mol iwwerhaapt net méi well, mat a Consideratioun och huelen, dat ass eis Positioun. Dat ass aktéiert ginn um Niveau vum Conseil, mee et sinn aner Länner, déi gesot hunn, mir hu kee Beweis, datt do e Problem ass, da soll een et och net schreiwen."

Alles an allem kuckt de Lëtzebuerger Staatsminister zefridden op dëse Sommet zréck, deen den Accent op d'Aussepolitik geluecht huet. D'EU hätt eng wichteg Roll op hirem Kontinent a misst um internationale Parquet keng Komplexer hunn.

"Mir sinn e Kontinent mat enger grousser Zuel vun Awunner, mat engem risege wirtschaftleche Potential, dat heescht mir dierfen eis net als klengen Acteur um Weltplang gesinn, mee dat brénge mer och just fäerdeg, wa mer zesummen och schwätzen, dat heescht wa mer aus enger Stëmm schwätzen, wa mer eis eenege kënnen, dat hu mer gëschter Owend gewisen, vis-à-vis vun der Tierkei, vis-à-vis vu Wäissrussland."

Gëschter haten d'Staats- a Regierungscheffe Sanktioune géint eng Rei Acteuren a Belarus decidéiert an der Tierkei mat Sanktioune gedreet.