E Samschdeg soll hie per Videokonferenz mat der EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen iwwert den aktuelle Stand vun den Negociatioune schwätzen.

De brittesche Premier Boris Johnson wier nawell relativ optimistesch wat en Accord mat der EU ugeet, deen d'Relatiounen nom Brexit soll reegelen. Dat huet hien an engem Interview erkläert.

Groussbritannien hätt ëmmer kloer gemaach, wat ee wéilt. An et wéilt een en Accord, wéi deen, deen d'EU mat Kanada ofgeschloss huet, esou de Boris Johnson. Et wier ee 45 Joer laang Member vun der EU gewiescht, dowéinst géif hien net gesinn, firwat d'EU mat Groussbritannien net esou en Accord kéint ofschléissen. An dowéinst wier hie relativ optimistesch.

Den europäesche Sommet de 15. Oktober gëllt als Stéchdatum, bis dohin en Accord muss fonnt ginn, fir dass en nach fir Enn dës Joers kann a Kraaft trieden.