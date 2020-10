E flächendeckenden a pauschalen Enregistrement vun Donnéeë vun Internet- an Telefon-Connectiounen ass net konform zum EU-Recht.

Dat huet den europäesche Geriichtshaff en Dënschdeg esou festgehalen.



Ausname sollen et awer ginn, wann et zum Beispill ëm d'Bekämpfung vu schwéierer Kriminalitéit geet et oder ëm d'Menace vun der nationaler Sécherheet, sou argumentéieren d'Riichter hei um Kierchbierg. Geriichter aus Frankräich, Groussbritannien an der Belsch haten d'europäescht Geriicht mat dëser Saach befaasst.