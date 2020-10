Gewosst ass, béid Säite wäerte bis d'lescht Sekonn, un engem Handelsaccord schaffen.

De Lëtzebuerger Europadeputéierte Christophe Hansen, Rapporteur an der Kommissioun Internen Handel vum Europa-Parlament, huet iwwert de Brexit a seng Konsequenze geschwat.

Kënnt et an de Brexit-Verhandlungen, awer nach zu engem Accord tëscht der Europäescher Unioun a Groussbritannien? Oder ass den No-Deal net méi ze verhënneren? Op déi Fro gëtt et den Owend, net emol eng Woch virum Stéchdatum vum 15. Oktober nach keng Äntwert. Gewosst ass, béid Säite wäerten bis d'lescht Sekonn un engem Handelsaccord schaffen. "De Boris Johnson wëll en Accord. Dat ass dat Bescht fir hir Wirtschaft, dat wësse si. Natierlech ass do och ganz vill politescht Geplänkels derhannert. Ech hoffen, datt sech do awer elo wierklech den Interêt vun de Leit a vun de Betriber duerchsetzt an net just politescht Iwwerliewen. Dat wier fatal fir de Johnson, fir dat ze maachen" sou de Lëtzebuerger Europadeputéierte Christophe Hansen, Rapporteur an der Kommissioun Internen Handel vum EU-Parlament.

"Déi nächst Deeg wäerten entscheedend sinn. Den Ament vun der Wourecht," sou de Rotspresident Charles Michel. Haut war de Chef-Negociateur vun der EU, de Michel Barnier, nach fir Gespréicher zu London. Kloer Zeechen, datt weider op Volltouren verhandelt gëtt. Ma d'Positioun vun der EU ass kloer: Deel-Accord wäert et kee ginn.

An d'EU leet grousse Wäert op zukünfteg Relatiounen op Aenhéicht. Dobäi kommen zwou rout Linne fir d'EU. Keng haart Grenz op der Insel. Dat géif de Friddensprozess ganz staark belaaschten. An den direkten Kontakt mam Marché Interieur. Wou d'EU zesumme mat de Britten decidéiere wëll, wat fir eng Produkter an d'Unioun erakommen, ënner wat fir enge Sécherheets-Standarden.

Mat oder ouni Accord warnt de Lëtzebuerger Europadeputéierten: Et wäert nom 31. Dezember gréisser Turbulenze ginn. Déisäit der Manche wieren d'Britten zum Beispill net prett, wat de Pabeierkrich op der Douane ubelaangt.

"Se schwätze vun engen 7.000 Camionen den Dag, déi do am Stau stoe wäerten. A se warnen d'Fournisseuren, datt se zwee Deeg méi wäerte brauchen, fir hir Gidder aus Groussbritannien bis bei eis an d'Unioun ze liwweren", sou de Christophe Hansen.

Reesen, Direktioun Groussbritannien misst normalerweis op d'mannst duerch de Brexit bedéngt, mir schwätzen net vum Covid, net méi komplizéiert ginn. Memberstaaten, wéi och Lëtzebuerg, hätten do scho mat de Britten verhandelt. Studente missten u sech relativ automatesch eng Openthaltsgeneemegung kréien.

"Ech maache mer den Ament nach méi Suergen ëm eis Betriber. An der EU hänken eng 200.000 Aarbechtsplazen direkt un den Exporter a Groussbritannien", sou de Lëtzebuerger Europadeputéierten.

Do denkt ee spontan och un d'Finanzplaz. Mat zum Beispill de Clearing-Aktivitéiten, wou et schonn eng Equivalenz fir 18 Méint gëtt. Am Assurance-Beräich wier zu Lëtzebuerg opgestockt ginn, sou de Christophe Hansen. Dee festhält, datt wat aner Aktivitéiten ubelaangt, och Frankfurt, Paräis an Amsterdam profitéieren.