Domadder läit Lëtzebuerg op der 2. Plaz hannert Estland. Europawäit sinn d'Loyere Joer fir Joer konstant an d'Luucht gaangen.

D'Präisser vun den Haiser dogéint sinn ënnerschiddlech séier wärend der Period geklommen, hei ginn et deels massiv Fluktuatiounen. Zënter 2015 da sinn d'Präisser vun de Haiser méi staark geklommen, wéi d'Loyeren. Am Duerchschnëtt sinn d'Loyeren an der EU ëm 14,2% an d'Präisser vun den Haiser ëm 25%.

A 16 Länner an der EU sinn d'Präisser vu Wunnenge méi staark geklomme wéi d'Loyeren. An 23 Memberlänner sinn d'Präisser geklommen, nëmme 4 sinn d'Präisser erofgaangen. Am meeschte geklomme sinn d'Präisser an Estland (100,5%), dono kënnt Lëtzebuerg (85,8%), Lettland (77,3%) an Éisträich (75,9%). Erofgaange sinn d'Präisser a Griicheland (-31,0%), Italien (-13,2%), Spuenien (-5,6%) an Zypern (-3,0%).

Bei de Loyeren ass et liicht anescht, hei gouf et a 25 Länner an der EU eng Augmentatioun, déi héchsten och hei an Estland (+135,8% ). Dono komme Litauen (+105,4%) an Irland (+62,3%). Erofgaange sinn d'Loyere just a Griicheland (-25,2%) an an Zypern (-4,8%).

Méi Infoen um offizielle Site vum Eurostat.