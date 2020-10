D'Bierger kënne sech an Zukunft iwwer eng sougenannt "Ampelkaart" iwwer d'Corona-Situatioun an Europa informéieren.

D'Grondlag si gemeinsam Critèrë mat deene Regioune jee no Infektiounszuelen entweder gréng, orangen oder rout markéiert ginn. Fir gréng Gebidder mat niddregen Zuele sollen et keng Verbueter méi gi fir anzereesen. Dat huet en Dënschdeg de Moien hei zu Lëtzebuerg eng Majoritéit vun den Europaminister decidéiert.

All Woch soll déi sougenannten "Ampelkaart" vun der europäescher Gesondheetsagence ECDC aktualiséiert ginn. Als Grondlag ginn d'Neiinfektioune pro 100.000 Awunner bannent de leschte 14 Deeg gekuckt, ma och d'Quot vun de positiven Tester an d'Zuel vun den duerchgefouerten Tester pro 100.000 Residenten.

Mat de verschiddene Reegelen dierft et awer net ganz eriwwer sinn, well et keng Standarde gi fir d'Reesen a méi staark concernéierte Regiounen. Och fir Quarantän- an Test-Flichte ginn et keng eenheetlech Critèren. Well bis ewell all Staat op eege Fauscht decidéiert, wéi eng EU-Länner a Regiounen als Risikogebitt agestuuft ginn, hat d'EU-Kommissioun ugangs September eenheetlech Reesrestriktiounen a Corona-Mesurë proposéiert.