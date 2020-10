Wéi Eurostat mellt, ass d'Produktioun an deem Secteur an de 19 Eurolänner am August nëmmen ëm 0,7% par Rapport zum Mount virdru geklommen.

Domadder huet sech d'Progressioun nees däitlech ofgeschwächt. Am Juli gouf et nämlech eng Progressioun bei der Industrieproduktioun vu 5%. Am beschten entwéckele sech dech Ament Portugal an Italien. Zu Lëtzebuerg ass d'Situatioun awer réckleefeg an der Industrie. Dat selwecht gëllt fir Irland an Estland.