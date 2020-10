D'Relatiounen mat Groussbritannien, de Klimawandel an d'Corona-Pandemie wäerten Haaptsujeten um EU-Sommet zu Bréissel sinn.

"Et wier am Interessi vu béide Säiten, en Accord ze fannen, ier d'Transitiounsphas eriwwer ass", esou huet den EU-Rotspresident Charles Michel sech an der Invitatioun un d'Membere vum Conseil européen ausgedréckt. De Brexit dierft deemno erëm fir vill Diskussiounen um Sommet suergen.

D'Fëscherei Rechter an eng fair Konkurrenz-Situatioun - op deene Punkten ass ee sech bis ewell nach ëmmer net eens. Den EU-Brexit-Negociateur Michel Barnier wäert de Staats- a Regierungscheffe Léisungsvirschléi presentéieren. D'brittesch Regierung wëll d'Quote fir d'europäesch Fëscher an Zukunft all Joer nei negociéieren, souwéi et Norwegen och mécht. D'EU allerdéngs verlaangt méi Planungssécherheet. Virun allem Frankräich leet grousse Wäert drop, datt eng laangfristeg Léisung fir d'Fëscher fonnt gëtt. Méi wéi 70% vum brittesche Fësch gëtt aktuell an d'EU exportéiert.

EU-Sommet / Rep. Claudia Kollwelter

Anere wichtege Punkt um Sommet ass dann déi aktuell Pandemie. D'Koordinatioun op EU-Level soll am Kontext vum Coronavirus analyséiert ginn. D'Presidentin vun der EU-Kommissioun Ursula von der Leyen soll donieft och a puncto Corona-Impfstoff en Update ginn.

De Klimawandel wäert och e Sujet sinn, a méi genee soll driwwer diskutéiert ginn, wéi een d'Klimaziler, déi ee sech ginn huet, areeche kann. Am Dezember zejoert gouf sech op d'Zil gëeenegt, bis 2050 en klimaneutraalt Europa ze hunn. Fir dat d'Zil ze erreechen, mussen d'Zäregasemissioune weider erofgesat ginn. Bis ewell war gesot, datt déi bis 2030 op d'mannst 40% par rapport zu 1990 solle falen. D'EU-Kommissioun huet en neit Zil proposéiert. Op d'mannst 55% bis 2030. D'EU Staats- a Regierungscheffe wäerten also driwwer debattéieren, wéi een déi Ziler areeche kann.