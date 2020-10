Op 3 Punkten sinn d'Divergenzen tëscht Groussbritannien an der EU einfach nach ze verschidden, ma d'Perspektiv wier weiderhin en Deal ze fannen.

EU-Sommet zu Bréissel / De Reportage vum Claudia Kollwelter

"Mir maachen alles wat mer kënnen fir en Deal mat Groussbritannien ze areechen, mä net zu egal wéi engem Präis" dat hunn den EU-Chefnegociateur Michel Barnier, an den EU-Rotspresident Charles Michel en Donneschdeg den Owend um Sommet zu Bréissel betount. D'EU Staats- a Regierungscheffen hunn nieft dem Klimawandel an der Corona-Pandemie op en neits iwwert d'Brexit-Negociatiounen diskutéiert. De Ball géif elo bei de Britten leien. Dat ass op d'mannst dat, wat den EU Rotspresident Charles Michel en Donneschdeg ënnerstrach huet. Et géif een u Groussbritannien appelléieren, déi néideg Schrëtt anzeleeden.

De Chef-Negociateur fir d'Britten, den David Frost war iwwerrascht iwwert déi Ausso an huet getwittert, datt de Premier Boris Johnson um Freideg annoncéiere wäert, ob Groussbritannien bereet ass weider ze negociéieren.

1/3 Disappointed by the #EUCO conclusions on UK/EU negotiations. Surprised EU is no longer committed to working "intensively" to reach a future partnership as agreed with @vonderleyen on 3 October. — David Frost (@DavidGHFrost) October 15, 2020

3/3 PM @BorisJohnson will set out UK reactions and approach tomorrow in the light of his statement of 7 September. — David Frost (@DavidGHFrost) October 15, 2020

Den EU Chef-Negociateur Michel Barnier huet betount, datt et op enger Partie Punkten nach Divergenzen ginn, op 3 Punkten wieren d'Point-de vuen à ce stade souguer einfach ze verschidden, mä d'Perspektiv wier déi vun engem Deal. A fir deen Deal ze erreechen, misst ee weider verhandelen.



Et wier een ob alle Fall weider disponibel bis de lescht méiglechen Dag fir ze negociéieren. Et misst ee bis zu Lescht dem Ganzen eng Chance ginn en Erfolleg ze ginn.



De Charles Michel huet nach betount, datt déi 27 Staats- a Regierungscheffen vereent a weider determinéiert wieren a Punkto Brexit.

Xavier Bettel um EU-Sommet: "Mir si lo nach an de Brexit-Negociatiounen, sollen also net noginn"

Anere Sujet war dann de Klimawandel an méi konkret d'Klimaziler bis 2030. D'EU-Kommissioun hat proposéiert d'Zäregasemissiounen bis 2030 op ob e Minus vu 55% par Rapport zu 1990 ze kréien. Ënnert anerem Polen ass awer do nach net mat um Boot, et wier en Zil wat net realisabel fir hiert Land wier, heescht et. Am Dezember wëll sech de Conseil eréischt ob en neit Zil eenegen, heescht et an de Konklusiounen vum Sommet. Dëst soll dann virum Enn vum Joer am Kader vum Paräisser Klimaofkommes de Vereenten Natiounen virgeluecht ginn.



D'Presidentin vun der EU-Kommissioun Ursula von der Leyen huet de Sommet en Donneschdeg iwwregens fréizäiteg verlooss. Well se mat enger Persoun a Kontakt war, déi positiv op de Coronavirus getest gouf, ass si an Auto-Isolatioun.

D'Corona-Pandemie, déi eigentlech um Freideg eréischt um Ordre du jour sollt stoen, war dann och schonn en Donneschdeg Thema um Sommet zu Bréissel. Méi doriwwer héiert der e Freideg de Mëtteg am Journal um 12.30 Auer.