D'Corona-Pandemie huet Europa am Grëff. Dat ass och um EU-Sommet ze spieren, fir deen d'EU-Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel zesummekomm sinn.

Zweeten Dag vum EU-Sommet / Reportage Claudia Kollwelter

De Virus war nämlech net just ee vun den Diskussiounspunkten. Nee, en huet och dofir gesuergt, datt d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen zanter en Donneschdeg net bei den Diskussiounen dobäi war. Si war a Kontakt mat enger Persoun, déi positiv op de Virus getest gouf an huet decidéiert, sech selwer a Quarantän ze setzen. Och déi finnesch Premierministesch Sanna Marin huet den EU-Sommet fréizäiteg wéinst enger Corona-Infektioun an hirem Ëmfeld verlooss a sech a Quarantän gesat. De polnesche Regierungschef war guer net eréischt op Bréissel gereest, well en a Kontakt mat engem Infizéierte war.

Dem Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel no wier en digitale Sommet awer keng ideal Alternativ. Verschidde Sujete géifen eng Diskretioun oder en Echange verlaangen:

"Am Dezember, déi Klima-Fro iwwer Webex, wäerte mer net gekläert kréien. Physesch wäert et puer Stonnen oder Deeg daueren, mä da kënnt vläicht herno eppes raus."

Déi aktuell Situatioun ronderëm Corona-Pandemie géif den EU-Staats- a Regierungscheffen immens Suerge maachen, heescht et an de Conclusioune vum Sommet. Virun allem d'Koordinatioun bannent der EU war e Sujet. Do misst weider dru geschafft ginn, virun allem, wat d'Quarantän-Reegelen ugeet oder d'Unerkennung vun Tester. De Lëtzebuerger Premier begréisst déi Punkten, well et a sengen Aen einfach u Koherenz gefeelt huet:



"Mir sinn eng Europäesch Unioun an all Test, deen Europa gemaach huet, huet e Stempel "CE". E gëtt just erlaabt, wann en d'Krittären erfëllt. Dat war net logesch. Et mécht een Tester, déi iwwerall an Europa erlaabt sinn, mä wa se an engem anere Land sinn, gi se net validéiert. Fir e Land wéi Lëtzebuerg, wou Grenzen iwwerall ronderëm sinn, ass et wichteg, datt d'Tester am Ausland unerkannt ginn."



Verschidde Länner géifen dem Lëtzebuerger Premier no ze vill op d'Decisioune vum Robert Koch Institut setzen:



"Ech sinn der Meenung, datt mer transparent Reegele brauchen, wou Krittären zeréckbehale ginn, déi wichteg fir eis all sinn. Heiansdo huet een d'Gefill, d'Zuele kéinte geännert ginn. Et solle fest Krittäre sinn, déi alles consideréieren."



Elo misst ee kucken, wéi d'EU-Kommissioun déi Decisioune vum Conseil proposéiert ëmzesetzen, huet de Xavier Bettel nach betount.

"Ech hoffen nach ëmmer, datt mer de Vaccin am Dezember kréien, mä d'Informatioune kënnen all Dag änneren", dat sot de Premier Xavier Bettel nach nom EU-Sommet zu Bréissel. A senger Ried zur Lag vun der Natioun hat hie jo den Datum vum Dezember genannt. Déi Informatioun hätt hie vu Bréissel krut an d'EU-Kommissioun géif och weider hoffen, datt deen Datum kéint agehale ginn, mä et misst een mat Imprevue rechnen:

"Et ass net Lëtzebuerg, déi de Vaccin muer eraus wäerte ginn a produzéieren. Dowéinst si mer frou, wa mer der duerch d'Kommissioun kënne kréien. D'Kommissioun ass am Fong déi, déi de Vaccin bestellt, och fir eis. Mir haten awer och separat Kontakter, mä wat méi fréi wat besser an ech hoffen nach ëmmer fir Dezember. Gëscht hunn ech d'Fro och gestallt un d'Kommissioun, mä ech krut keng Äntwert, well d'Madame Von der Leyen net do war. Soubal mer Confirmatioun hunn kann ee méi präzis sinn, dat wäert an den nächsten Deeg oder Woche sinn. T'ass eng cocasse Situatioun, well ee Froen un d'Kommissioun stellt, mä déi ass a Quarantän."