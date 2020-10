Den héchste Risiko géing Eurostat no a Bulgarien bestoen, den niddregsten an Tschechien.

Zejoert waren 21,1% vun allen EU-Bierger, also 92,4 Millioune Mënschen, dem Risk vun Aarmut a sozialer Exklusioun ausgesat. A 7 EU-Memberstaate war iwwert ee Véierel vun der Bevëlkerung dovu betraff gewiescht, nämlech a Bulgarien (32,5%), Rumänien (31,2%), Griicheland (30%), Italien (27,3%), Lettland (27,3%), Litauen (26,3%) a Spuenien (25,3%).

Méi niddreg sinn d'Zuelen an der Tschechescher Republik (12,5%), Slowenien (14,4%), Finnland (15,6%), Slowakei (16,4%), Holland (16,5%) an Éisträich (16,9%) ausgefall.

Vill Persounen an der EU riskéieren an déi sougenannten "income poverty" ze falen, also Persounen, déi an engem Stot liewen an hire Verdéngscht deen se zur Verfügung hunn, ënnert der nationaler Aarmutsgrenz läit.

Ënnert den EU-Länner sinn et Rumänien (23,8%), Lettland (22,9%), Bulgarien (22,6%), Estland (21,7%), Spuenien (20,7%), Litauen (20,6%) an Italien (20,3%), wou méi wéi 1 vu 5 Persounen esou engem Risk entgéintleeft. Déi niddregst Wäerter kommen hei aus der Tschechescher Republik (10,1%), Finnland (11,6%), Slowakei (11,9%), Slowenien (12%), Ungarn (12,3%), Dänemark (12,5%), Holland (13,2%), Éisträich (13,3%) a Frankräich (13,6%).

Hei de Link op de Site vun Eurostat.